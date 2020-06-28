Прикосновенный лес. Кто и зачем распилил рощу СКА в Ростове

«Я думаю, что вопрос стоит в том, чтобы рассмотреть цепочку передачи земли. Росимущество приняло решение, оно должно было иметь основание. На свое усмотрение оно не могло передать землю. Беда в другом. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы отменить Генеральный план города вообще. Это единственный закон, который как-то сдерживает точечные застройки. Это самое страшное, что нам предстоит. Мы вообще не будем знать, что у нас происходит в городе. Архитекторы категорически против этого, потому что нарушается полностью архитектурная среда города. То есть, если у кого-то деньги нашлись, захотелось что-то построить, они начинают это лоббировать через правительство и Госдуму», - комментирует она.