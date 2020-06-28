Прикосновенный лес. Кто и зачем распилил рощу СКА в Ростове

Лакомое место
В 2007 году предприниматель из Миллерово Игорь Шевчук заключил с МУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» договор купли-продажи земельного участка по адресу: улица Раздорская, 2а. В договоре говорится, что бизнесмен собирается на этом участке эксплуатировать бар, кафе и гараж. Земельный участок площадью в 9,4 тысяч квадратных метров Шевчук приобрел за 2,9 млн рублей.
Спустя какое-то время эта земля «перешла» застройщику «Гефест Южный», который и передал право собственности в 2019 году на участок другой крупной компании - ООО «Специализированный застройщик «Первомайский».
Участок в пять тысяч квадратных метров Шевчук продал застройщику «Гефест Южный» за 80 миллионов рублей, именно этой ценой хвастался бизнесмен и неоднократно озвучивал ее, рассказывают общественники.
По этому адресу, совсем рядом с рощей СКА, сегодня ООО МСК (Московская строительная компания) и ООО «Первомайский» строят ЖК «Грин Парк» - два 25-этажных дома. Для расчистки территории и начала стройки домов было снесено более 250 деревьев, все разрешительные документы на снос зеленых насаждений у компаний есть.
Сегодня идет «битва» за другой участок рощи СКА - 18 тысяч квадратных метров взял в аренду у ТУ Росимущество еще один бизнесмен из Миллерово Кристьян Попеску. Предприниматель намеревается снести в роще деревья на площади 1,8 гектаров и построить здесь многоуровневую парковку.
Миллеровских бизнесменов Шевчука и Попеску связывает общее дело - они владеют компанией ООО «Миллеровский элеватор». У каждого из них в Миллерово еще несколько фирм, занимающихся самыми разными видами деятельности: от аренды и управления недвижимым имуществом до частного охранного предприятия.
Выгодная сделка с застройщиками сподвигла друзей-бизнесменов на новые подвиги, так считают активисты. Если на этом участке будет построена автостоянка, землю вскоре можно выкупить и выгодно перепродать застройщикам ЖК «Грин Парк», у которых не хватает парковочных мест для завершения стройки многоэтажек.
Всемогущее Росимущество
Сейчас Кристьян Попеску судится с областной прокуратурой за право вырубки деревьев в роще СКА. Согласно документам, он взял в аренду на восемь лет у ТУ Росимущество Ростовской области участок в 1,8 гектаров в роще. Этот кусок рощи находится недалеко от строящегося ЖК «Грин Парк». Бизнесмен, как прописано в договоре, обязуется платить в год за этот участок 2,3 миллиона рублей. На этой территории Попеску намеревается построить автостоянку. Если намерения предпринимателя воплотятся в жизнь, в роще будут спилены тысячи деревьев. Экологи говорят, что именно на этом участке «непроходимый лес».
Росреестр не возражает против стройки парковки в роще СКА, категорию этой земли ведомство определило, как «Земли поселений (земли населенных пунктов)». А это значит, что здесь можно строить подземные и наземные автостоянки.
Однако, возникают небольшие формальные несостыковки с арендованным участком Попеску. В Генплане города Ростова-на-Дону прописано, что эта земля относится к неприкосновенному фонду благополучия следующих поколений.
До прокуратуры оспорить аренду этого участка пытались представители Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-дону (ДИЗО).
Сотрудники Департамента рассказали, что еще в марте 2018 года обращались в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ТУ Росимущества в Ростовской области и Кристьяну Попеску об оспаривании права собственности Российской Федерации на земельный участок общей площадью 18 504 кв.м., в районе переулка Измаильский, в связи с тем, что отсутствовали основания для регистрации права. Чиновники требовали признать договор аренды территории рощи СКА и результат аукциона ничтожной. Спустя полгода разбирательств суд отказал в иске.
«Суд отказал в удовлетворении иска ДИЗО к ТУ Росимущества региона о признании отсутствующим зарегистрированного за Российской Федерацией права собственности на земельный участок. Департамент направил жалобу в Верховный суд РФ на судебные акты по этому делу, но в феврале прошлого года Определением Верховного суда Российской Федерации отказано в передаче кассационной жалобы ДИЗО для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», - рассказал сотрудник Департамента.
На вопрос о том, каким образом 18 тысяч квадратных метров рощи СКА были переданы в аренду предпринимателю Попеску под стройку парковки - чиновники уверенно отвечают: земля федеральная, а потому, распоряжается ею только Росимущество.
«Передачей земель из федеральной собственности в частные руки занимается ТУ Росимущество по Ростовской области. Поскольку рассматриваемый земельный участок в федеральной собственности, у ДИЗО отсутствуют полномочия по разъяснению процедуры передачи соответствующих земель в частную собственность», - комментируют представители Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-дону.
Представители прокуратуры региона до вынесения судебного решения о спорном участке в роще, где планируется стройка автостоянки, официально не могут прокомментировать ситуацию.
В ТУ Росимущества Ростовской области редакция RostovGazeta направила запрос, без «начальников» из Москвы рассказать о том, как часть рощи «ушла» в аренду предпринимателю Попеску - ростовские сотрудники Росимущества не решились. Об этом они признались в телефонном разговоре с журналистом издания.
Автостоянка в лесу
В проектных документациях ООО «МСК» говорится, что в каждом из двух строящихся многоэтажек есть по одному подземному этажу.
Сотрудник отдела продаж застройщика заявил, что в подземном этаже одного дома предусмотрено 44 парковочных места, а во втором - 49.
«Гостевых мест для парковки предусмотрено по 23 парковочных места на каждый дом», - сказал сотрудник ООО «МСК».
Всего в этих домах планируется сдать более 600 квартир, озвученного количества парковочных мест по градостроительным нормам недостаточно для достройки двух 25-этажек.
Хотя сами представители компании уверяют, что в домах предусмотрены двухуровневые подземные парковки. На официальный запрос редакции застройщики пока не ответили.
Скорее всего, говорят общественники, Попеску собирается построить на арендованном участке рощи стоянку, затем выкупить участок и выгодно перепродать застройщику.
В начале этого года прокурорская проверка признала договор аренды Росимущества с Попеску «недействительной ничтожной сделкой», но этого недостаточно, чтобы документ был аннулирован. Решить судьбу этого участка должен Арбитражный суд Ростовской области.
Теперь в судебные тяжбы с Росимуществом вступил и первый заместитель прокурора Ростовской области.
В качестве третьего лица в дело хочет вступить председатель ТСЖ «Уют» (дом №89/5 по улице Казахская, находится рядом с рощей СКА), руководитель инициативной группы Диана Джавадова, но Арбитражный суд отклонил ее просьбу.
«Меня не хотят пустить в дело, потому что я указываю на преступное оформление этого участка в собственность. В документах о праве пожизненного пользования этой землей ТУ Росимущества не соответствует фактический адрес - место расположения участка. Прокуратура не хочет эту сторону развивать. Основание оформления этого участка является недействительным, он оформлен по фиктивным документам. У прокуратуры другая позиция, они говорят: «это территория зеленых насаждений, по Генплану дорога здесь проходит, и эта земля относится к неприкосновенному фонду. Это было заявлено в суде. Кроме прочего, в Росреестре исправили ошибку с адресом - это двойное преступление. Какая может быть ошибка, если районы не совпадают - адреса Фурмановская и Измаильский», - говорит Джавадова.
В начале июня ДИЗО по жалобам активистов выяснил, что застройщик самовольно занял территорию возле ЖК «Грин Парк», чтобы установить павильон «Офис продаж». Вопрос о незаконно установленном «Офисе» передан в Департамент торговли. Этот факт может говорить о том, что у строителей мало «свободной земли», настаивают общественники.
Поддельная подпись
Диана Джавадова арендует с конца 2017 года у города участок по улице Фурмановская, 152, здесь же - у рощи СКА. Здесь располагается парковка, которая вмещает около ста автомобилей.
«Представители застройщика («Гефест Южный») узнали, что у меня есть арендованный участок под автостоянку. Они обратились ко мне с тем, чтобы я подписала с ними фиктивный договор, так как им не хватало парковочных мест. Я отказалась. Тогда они подделали мою подпись и этот фиктивный договор помог получить разрешение на строительство ЖК, после чего «Гефест Южный» передал право собственности на участок ООО «Специализированный застройщик «Первомайский», вместе с которым сейчас ООО «МСК» строит ЖК «Грин Парк»», - говорит Джавадова.
Фактически, как уверяет Джавадова, этот фиктивный договор с ее поддельной подписью и стал тем самым документом, благодаря которому застройщики получили разрешение на строительство ЖК. По градостроительным нормам застройщикам не хватало парковочных мест для начала строительства многоэтажек, они решили документы сфабриковать.
Джавадова обращалась в полицию и прокуратуру с заявлением о расследовании, она требовала признать этот договор фиктивным. По результатам обращений Джавадовой сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Ростовской области УМВД России выдали отказной материал, так как директора «Гефест Южный» Мариулу Соболеву невозможно опросить - она находится в Москве.
По официальным данным, ООО «Гефест Южный», во главе с Соболевой, сменили место нахождения. Из Ростова компания «переехала» в Звенигород, Московская область.
Непрозрачный бизнес
Директор общественной организации «Экоправо», кандидат географических наук Ирина Черкашина удивляется желанию предпринимателя Попеску построить в зеленой зоне многоуровневую парковку, «если в центре города подобные автостоянки стоят пустые».
«Происходит то, к чему мы пришли. Вместо стандартов - у нас есть правила землепользования, которые создаются муниципалитетами. Они отвечают за все, что происходит на территории города. Они договариваются между собой - кому и что передать. Много непрозрачных схем и договоренностей, о которых мы узнаем в результате судебных разбирательств», - говорит Черкашина.
В итоге, по словам спикера, прокуратура реагирует на ситуацию по факту.
«Я думаю, что вопрос стоит в том, чтобы рассмотреть цепочку передачи земли. Росимущество приняло решение, оно должно было иметь основание. На свое усмотрение оно не могло передать землю. Беда в другом. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы отменить Генеральный план города вообще. Это единственный закон, который как-то сдерживает точечные застройки. Это самое страшное, что нам предстоит. Мы вообще не будем знать, что у нас происходит в городе. Архитекторы категорически против этого, потому что нарушается полностью архитектурная среда города. То есть, если у кого-то деньги нашлись, захотелось что-то построить, они начинают это лоббировать через правительство и Госдуму», - комментирует она.
Правила застройки, по словам эколога, меняются каждый год.
«Скорее всего, правила застройки этой земли (рощи СКА) перевели из одной категории в другую на одном из заседаний Думы. И тогда единственное, что прокурор может сделать - оспорить законность этого положения. На сегодняшний день нет четких законодательных актов - что можно делать и что нельзя. Договориться, фактически, можно обо всем и это самое слабое место», - говорит Черкашина.
Передача или перевод земли в другую категорию - это всегда непрозрачные схемы, уверяет специалист.
«На одном из судебных заседаний нам сказали, что «Неприкосновенный фонд» - уже неактуальные слова. Это постановление уже отменено. Но документы все находятся в закрытом доступе в ведомствах. У них есть внутренний административный портал. Хотя, я считаю, что эти документы, конечно же, должны быть «открыты»», - резюмирует Черкашина.
Суд привлек в качестве третьего лица в дело о части рощи СКА, переданной предпринимателю для стройки автостоянки, Управление Росреестра по Ростовской области. Следующее заседание состоится 10 августа.