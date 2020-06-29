Жителям Ростовской области рекомендовали не затягивать с поверкой газовых счетчиков

«У каждого счетчика имеется межповерочный интервал, связи с этим, каждому абоненту, необходимо произвести поверку, до окончания назначенной даты. Алгоритмы поверки остались прежними. Но лучше озаботиться решением этого вопроса заранее, в идеале за месяц. Так как, в Ростовской области был объявлен режим самоизоляции, большое количество жителей, решили отложить эту процедуру. И уже наблюдается высокий спрос, вследствие этого, лучше не откладывать поверку до конца года», — пояснил начальник сервисного центра ООО «Метрогазсервис» Денис Синяев. Он также добавил, что нужно учитывать, что не каждый прибор учета, подлежит поверке. «Существует регламентированный срок службы счетчика (см. паспорт прибора учета). Если срок подходит к концу, то данный прибор подлежит замене», — рассказал Денис Синяев.