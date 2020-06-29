Жителям Ростовской области рекомендовали не затягивать с поверкой газовых счетчиков

Служба газового хозяйства рекомендует жителям региона, у которых имеются приборы учета газа с истекшим или истекающим в этом году сроком межповерочного интервала, не откладывать поверку.
Напомним, что по закону, с 1 января 2021 года нельзя будет использовать приборы учета газа без проведения обязательной поверки. Это касается счетчиков, срок поверки которых истекает в период с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Таких приборов учета в Ростовской области насчитывается более 58 тысяч. При этом с 30 марта по 15 июня поверку счетчика осуществили не больше 2 тысяч абонентов.
«У каждого счетчика имеется межповерочный интервал, связи с этим, каждому абоненту, необходимо произвести поверку, до окончания назначенной даты. Алгоритмы поверки остались прежними. Но лучше озаботиться решением этого вопроса заранее, в идеале за месяц. Так как, в Ростовской области был объявлен режим самоизоляции, большое количество жителей, решили отложить эту процедуру. И уже наблюдается высокий спрос, вследствие этого, лучше не откладывать поверку до конца года», — пояснил начальник сервисного центра ООО «Метрогазсервис» Денис Синяев. Он также добавил, что нужно учитывать, что не каждый прибор учета, подлежит поверке. «Существует регламентированный срок службы счетчика (см. паспорт прибора учета). Если срок подходит к концу, то данный прибор подлежит замене», — рассказал Денис Синяев.
Снятие, поверка, установка и опломбировка приборов учета газа выполняются только по предварительной заявке потребителя. Подать такую заявку можно по телефону 8(863)309-10-90, или обратившись в организации, имеющие на это разрешение.