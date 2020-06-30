Три важных новости вторника, на которые ростовчанам стоит потратить время

Ранее также были открыты летние площадки кафе и ресторанов, возобновили работу парки и зоопарки. Правда аттракционы в них пока остаются под запретом. А жителям региона старше 65 лет разрешили выходить на улицу без крайней необходимости и даже в любое время суток. Открылись гостиницы, санатории и турбазы. А вот пляжный сезон пока отложили. Но это не смущает жителей Ростова и региона, на пляжах у водоемов области тысячи отдыхающих.