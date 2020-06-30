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Posted 30 июня 2020, 16:20

Published 30 июня 2020, 16:20

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Три важных новости вторника, на которые ростовчанам стоит потратить время

30 июня 2020, 16:20
Власти Ростовской области отменили двухнедельный карантин для приезжих, подполковника МВД задержали за взятки от проституток, в Гидрометцентре предупредили о надвигающейся жаре. Все самое важное за вторник в обзоре RostovGazeta.

Все свободны

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 0,8, доля выздоровевших почти достигла 60% и власти региона объявили об очередном послаблении. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отмене обязательной двухнедельной самоизоляции для въезжающих в регион. Таким образом глава региона отменил действие пункта 7 постановления № 272. Ранее в соответствии с ним всем приезжим нужно было поставить в известность о своем прибытии соответствующие структуры и провести две недели на самоизоляции.

Ранее также были открыты летние площадки кафе и ресторанов, возобновили работу парки и зоопарки. Правда аттракционы в них пока остаются под запретом. А жителям региона старше 65 лет разрешили выходить на улицу без крайней необходимости и даже в любое время суток. Открылись гостиницы, санатории и турбазы. А вот пляжный сезон пока отложили. Но это не смущает жителей Ростова и региона, на пляжах у водоемов области тысячи отдыхающих.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 9,6 тысячи человек. За последние 24 часа статистику пополнили 94 человека. Выздоровели свыше 5,7 тысячи человек, а умерли 125. Смертность от коронавируса выросла до 1,3%.

Стоимость «крыши»

В Ростовской области правоохранительные органы задержали начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Александра Аипова за то, что он брал взятки с девушек легкого поведения. Аипов «крышевал» проституток, работавших на трассе М-4 «Дон». За это девушки платили ему порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Пока не известно, как долго подполковник «выдавал разрешения на работу» проституткам, это выясняют его коллеги. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Без рекордов

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о наступлении 40-градусной жары. Ожидается, что зной придет в регион с 8 по 10 июля. А с 1 по 4 июля в области возможны грозы и дожди с ветром до 18 метров секунду. Днем температура воздуха составит до +33 градусов, а ночью до 023 градусов. В юго-восточных районах области может быть еще жарче — до +37 днем.

Ну, а с 8 по 10 июля температура воздуха в некоторых южных и восточных районах может повышаться до 40 градусов. Однако никаких рекордов по погоде в июле не ожидается.

#Общество#Новости
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