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Posted 30 июня 2020, 04:36

Published 30 июня 2020, 04:36

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Вылов шемаи так и не разрешили в Ростовской области

30 июня 2020, 04:36
В Ростовской области до сих пор действует запрет на вылов шемаи, хотя ее исключили из Красной книги, пишет издание Donnews.

Шемаю исключили из Красной книги в апреле 2020 года. Это произошло по приказу Минприроды России.

«Однако ловить рыбу можно будет только после внесения изменений в Правила рыболовства. В данный момент эта работа продолжается», — сказано в сообщении.

Отмечается, что около 15 лет назад шемая находилась на грани исчезновения. После этого ее вылов был запрещен.

После этого была реализована программа по восстановлению популяции шемаи.

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