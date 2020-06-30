Вылов шемаи так и не разрешили в Ростовской области

Posted 30 июня 2020, 04:36
Published 30 июня 2020, 04:36
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Шемаю исключили из Красной книги в апреле 2020 года. Это произошло по приказу Минприроды России.
«Однако ловить рыбу можно будет только после внесения изменений в Правила рыболовства. В данный момент эта работа продолжается», — сказано в сообщении.
Отмечается, что около 15 лет назад шемая находилась на грани исчезновения. После этого ее вылов был запрещен.
После этого была реализована программа по восстановлению популяции шемаи.