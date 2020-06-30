Вылов шемаи так и не разрешили в Ростовской области

В Ростовской области до сих пор действует запрет на вылов шемаи, хотя ее исключили из Красной книги, пишет издание Donnews.

Шемаю исключили из Красной книги в апреле 2020 года. Это произошло по приказу Минприроды России. «Однако ловить рыбу можно будет только после внесения изменений в Правила рыболовства. В данный момент эта работа продолжается», — сказано в сообщении. Отмечается, что около 15 лет назад шемая находилась на грани исчезновения. После этого ее вылов был запрещен. После этого была реализована программа по восстановлению популяции шемаи.