rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Клещи покусали более 1 тыс детей в Ростовской области

1 июля 2020, 09:39
Фото: pixabay
В Ростовской области к медикам из-за укусов клещей обратились 1032 ребенка в возрасте до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала года в больницы обратились более 2,6 тысячи местных жителей. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году.

Сейчас в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий. Специалисты обработали свыше 11,6 тысячи гектаров.

«Зарегистрировано уже 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Зараженные есть в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском районах», — сказано в сообщении.

Местным жителям напомнили, что присосавшихся клещей следует немедленно удалить. Для этого нужно обратиться в медицинскую организацию.

Материалы по теме
Эксперт РАН рассказала об опасности клещейКрымской лихорадкой из-за укуса клещей заболели четыре жителя Ростовской областиСемь жителей Ростовской области серьезно заболели после укусов клещей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00