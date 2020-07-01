Клещи покусали более 1 тыс детей в Ростовской области

Всего с начала года в больницы обратились более 2,6 тысячи местных жителей. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году.
Сейчас в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий. Специалисты обработали свыше 11,6 тысячи гектаров.
«Зарегистрировано уже 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Зараженные есть в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском районах», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили, что присосавшихся клещей следует немедленно удалить. Для этого нужно обратиться в медицинскую организацию.