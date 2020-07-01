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Ростов стал лидером по числу заболевших коронавирусом

1 июля 2020, 08:03
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в 24 территориях зарегистрировали случаи заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 22 человека, далее идут Белокалитвинский и Мясниковский районы.

Зараженные есть в Азовском, Каменском, Сальском районах, Волгодонске, Таганроге и Шахтах. Зарегистрированы пациенты в Волгодонском, Егорлыкском и Обливском районах.

За сутки заболели 95 пациентов, за все время в области зарегистрировали 9706 случаев. Выздоровели уже 6103 пациента.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек с заболеванием, за все время умерли 127 пациентов. В стационарах находятся 699 человек», — говорится в публикации.

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