Ростов стал лидером по числу заболевших коронавирусом

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 22 человека, далее идут Белокалитвинский и Мясниковский районы.
Зараженные есть в Азовском, Каменском, Сальском районах, Волгодонске, Таганроге и Шахтах. Зарегистрированы пациенты в Волгодонском, Егорлыкском и Обливском районах.
За сутки заболели 95 пациентов, за все время в области зарегистрировали 9706 случаев. Выздоровели уже 6103 пациента.
«Врачам не удалось спасти еще двух человек с заболеванием, за все время умерли 127 пациентов. В стационарах находятся 699 человек», — говорится в публикации.