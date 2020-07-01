Ростовчане нашли оригинальный способ борьбы с наркоманами

Местный житель из своего окна заметил парня, который что-то искал в кустах. Он предположил, что молодой человек ищет закладку с наркотиками.
Тогда ростовчанин достал колонку и включил на ней сирену, как у патрульных автомобилей. После этого молодой человек сразу же убежал.
«Отличный способ избавиться от кладоискателей во дворе», — написал автор публикации. Многим пользователям в комментариях понравился этот метод.
«Сначала надо было вылить ведро воды. У него наверное там инфаркт случился», — прозвучало в комментариях.