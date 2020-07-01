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Ростовчане нашли оригинальный способ борьбы с наркоманами

1 июля 2020, 13:22
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону придумали способ борьбы с наркоманами, которые ищут закладки, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Местный житель из своего окна заметил парня, который что-то искал в кустах. Он предположил, что молодой человек ищет закладку с наркотиками.

Тогда ростовчанин достал колонку и включил на ней сирену, как у патрульных автомобилей. После этого молодой человек сразу же убежал.

«Отличный способ избавиться от кладоискателей во дворе», — написал автор публикации. Многим пользователям в комментариях понравился этот метод.

«Сначала надо было вылить ведро воды. У него наверное там инфаркт случился», — прозвучало в комментариях.

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