Три самые громкие новости среды, о которых стоит знать ростовчанам

В Ростове-на-Дону средь бела дня ограбили банк. Впечатляющее своей дерзостью преступление произошло в 11.00 мск. Неизвестный в голубой рубашке и в маске забежал в отделение банка, расположенное на Космонавтов, 19. Угрожая гранатой он потребовал от сотрудников отдать ему все деньги. Получив около миллиона рублей и валюту мужчина сбежал и словно испарился во дворах.