Три самые громкие новости среды, о которых стоит знать ростовчанам

Водно-транспортное происшествие
Утром в районе набережной в Ростове-на-Дону столкнулись два судна. Видео аварии тут же попало в Сеть. На нем видно, как один пассажирский теплоход протаранил другое судно и от удара его отнесло в сторону.
В правоохранительных органах информагентству сообщили, что в результате происшествия никто из находившихся на борту обоих кораблей не пострадал. Также удалось избежать разлива топлива в воды реки Дон.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета Ростовской области.
При этом сила и средства ГУ МЧС по Ростовской области для устранения последствий аварии не потребовались. В министерстве подчеркнули, что ничего критического не случилось, и судовой ход не был перекрыт.
Грабеж средь бела дня
В Ростове-на-Дону средь бела дня ограбили банк. Впечатляющее своей дерзостью преступление произошло в 11.00 мск. Неизвестный в голубой рубашке и в маске забежал в отделение банка, расположенное на Космонавтов, 19. Угрожая гранатой он потребовал от сотрудников отдать ему все деньги. Получив около миллиона рублей и валюту мужчина сбежал и словно испарился во дворах.
Полиция в Ростове пытается установить личность и задержать подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, что аналогичная попытка ограбления отделения банка на Ворошиловском проспекте произошла в декабре. Тогда в отделение также забежал мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал деньги. Получив отказ он скрылся.
Инцидент на голосовании
В Таганроге в последний день голосования по поправкам в Конституцию пострадала беременная член избиркома. Девушку, которая находится на седьмом месяце беременности, ударил в живот пьяный избиратель.
Представительница партии ЛДПР Ирина Юндина работала в участковой избирательной комиссии № 2239. В момент голосования пьяный избиратель схватил урну для бюллетеней и попытался ее разбить. Женщина попыталась ему помешать, но дебошир ударил ее в живот.
Здоровью члена УИК сейчас ничего не угрожает. А что будет с разбушевавшимся избирателем, решат правоохранительные органы. Нападавшего задержали, сейчас проводятся следственные действия.