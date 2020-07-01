В трех районах Томской области введен противопожарный режим

В упомянутых районах введен запрет на разведение костров в лесу, на пал травы, а также на совершение других действий, которые могут привести к пожару. Когда действует особый режим, то штрафы за нарушения увеличиваются в два раза. Об этом пишет fedpress.ru.
По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в Томской области произошло три лесных пожара, которые распространились на площади 300 гектаров. Региональный департамент лесного хозяйства сообщает, что в регионе с начала 2020 года было ликвидировано более 110 возгораний.
Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки в Томской области воздух прогреется до 32 градусов. Возможны дожди, грозы и сильный ветер.