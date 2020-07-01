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В трех районах Томской области введен противопожарный режим

1 июля 2020, 16:43
Фото: pixabay.com
В Асиновском, Первомайском и Шегарском районах Томской области местные власти ввели особый противопожарный режим. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается жаркая погода.

В упомянутых районах введен запрет на разведение костров в лесу, на пал травы, а также на совершение других действий, которые могут привести к пожару. Когда действует особый режим, то штрафы за нарушения увеличиваются в два раза. Об этом пишет fedpress.ru.

По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в Томской области произошло три лесных пожара, которые распространились на площади 300 гектаров. Региональный департамент лесного хозяйства сообщает, что в регионе с начала 2020 года было ликвидировано более 110 возгораний.

Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки в Томской области воздух прогреется до 32 градусов. Возможны дожди, грозы и сильный ветер.

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