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Вор-форточник обокрал квартиру в Ростовской области на 2 млн руб

1 июля 2020, 09:49
Фото: pixabay
Красносулинском районе задержали местного жителя, который обокрал квартиру на крупную сумму, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Владелица квартиры вернулась домой и увидела беспорядок, она заметила пропажу ювелирных украшений и денег. Общий размер ущерба потерпевшая оценила в два миллиона рублей и обратилась в полицию.

«Эксперт-криминалист установил, что подозреваемый пробрался в квартиру через окно. После этого опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего», — сказано в сообщении.

Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, который ранее попадался на преступлениях. В отношении него завели уголовное дело.

Сейчас фигурант находится под стражей.

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#Новости#Происшествия
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