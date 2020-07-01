Вор-форточник обокрал квартиру в Ростовской области на 2 млн руб

Владелица квартиры вернулась домой и увидела беспорядок, она заметила пропажу ювелирных украшений и денег. Общий размер ущерба потерпевшая оценила в два миллиона рублей и обратилась в полицию.
«Эксперт-криминалист установил, что подозреваемый пробрался в квартиру через окно. После этого опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего», — сказано в сообщении.
Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, который ранее попадался на преступлениях. В отношении него завели уголовное дело.
Сейчас фигурант находится под стражей.