Названа причина запрета на вылов шемаи в Ростовской области

Ранее стало известно, что шемаю исключили из Красной книги России в апреле 2020 года. Предполагалось, что в Ростовской области ее нельзя ловить, потому что не внесены соответствующие изменения в Правила рыболовства.
Источник рассказал, что причина запрета в Красной книге региона. «Вылов Азово-Черноморской шемаи запрещен. Эта рыба осталась в Красной книге Ростовской области, никто ее оттуда не вывел. Ее исключили только из Красной книги России», — отметил собеседник.
Он добавил, что до конца лета запрещен вылов судака, берши и чехони. «Основные ограничения сняты, так как нерест уже прошел», — пояснил специалист. Кроме того, как сообщил источник, весной изменились Правила рыболовства, туда добавили норму вылова на карася и другую рыбу.