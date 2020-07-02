Названа причина запрета на вылов шемаи в Ростовской области

Он добавил, что до конца лета запрещен вылов судака, берши и чехони. «Основные ограничения сняты, так как нерест уже прошел», — пояснил специалист. Кроме того, как сообщил источник, весной изменились Правила рыболовства, туда добавили норму вылова на карася и другую рыбу.