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Названа причина запрета на вылов шемаи в Ростовской области

2 июля 2020, 14:54
Фото: azniirkh.ru
В Ростовской области запрещено ловить шемаю, так как она остается в Красной книге региона, рассказал корреспонденту RostovGazeta источник в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

Ранее стало известно, что шемаю исключили из Красной книги России в апреле 2020 года. Предполагалось, что в Ростовской области ее нельзя ловить, потому что не внесены соответствующие изменения в Правила рыболовства.

Источник рассказал, что причина запрета в Красной книге региона. «Вылов Азово-Черноморской шемаи запрещен. Эта рыба осталась в Красной книге Ростовской области, никто ее оттуда не вывел. Ее исключили только из Красной книги России», — отметил собеседник.

Он добавил, что до конца лета запрещен вылов судака, берши и чехони. «Основные ограничения сняты, так как нерест уже прошел», — пояснил специалист. Кроме того, как сообщил источник, весной изменились Правила рыболовства, туда добавили норму вылова на карася и другую рыбу.

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