Археологи обнаружили под водой поселение аборигенов Австралии

Газета «Известия» пишет, что открытие было сделано на глубине примерно четырнадцати метров. Согласно предположениям ученых, поселения были затоплены после окончания ледникового периода. Примерно пятьдесят тысяч лет назад, во время заселения первых людей на континент, уровень моря был ниже примерно на сто тридцать метров. В результате таяния льдов вода стала подниматься.