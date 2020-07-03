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Археологи обнаружили под водой поселение аборигенов Австралии

3 июля 2020, 14:14
Фото: pixabay.com
На дне Индийского океана у северо-западных берегов Австралии археологи нашли следы двух первых поселений австралийских аборигенов.

Газета «Известия» пишет, что открытие было сделано на глубине примерно четырнадцати метров. Согласно предположениям ученых, поселения были затоплены после окончания ледникового периода. Примерно пятьдесят тысяч лет назад, во время заселения первых людей на континент, уровень моря был ниже примерно на сто тридцать метров. В результате таяния льдов вода стала подниматься.

Отмечается, что по словам специалистов, примерно треть австралийской территории в настоящее время скрыта под водой вместе с артефактами древних аборигенов.

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