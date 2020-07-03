Атаман Дона не знает, за что его казаки избивали мужчину в Ростовской области

В соцсетях опубликован видеоролик, на котором видно, как казаки скручивают двух мужчин. Трое казаков набрасываются на одного человека, один из них наносит удары по голове лежащего на земле мужчины.
Женщина кричит, что все снимает на видео, однако избиения не останавливаются. В комментариях пользователи предположили, что мужчина, скорее всего, совершил ДТП и попытался скрыться с места аварии, поэтому казаки его так жестко «наказывают».
Первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Михаил Беспалов заявил, что не знает, почему казаки избивали неизвестных мужчин.
Атаман Черкасского округа Иван Капустин также сообщил журналисту RostovGazeta, что не в курсе о произошедшем. Представители пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области тоже не прокомментировали ЧП.