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Posted 3 июля 2020, 10:25

Published 3 июля 2020, 10:25

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Авария с автобусом парализовала движение в Ростове

3 июля 2020, 10:25
В Ростове-на-Дону в пятницу образовалась огромная пробка из-за аварии с участием автобуса, сообщили очевицы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Нансена днем водитель легкового автомобиля врезался в бок маршрутного автобуса. Поврежденный транспорт перегородил полосу для движения.

Автор публикации разместил фото, показав последствия столкновения. По словам водителей, образовалась пробка, которая растянулась до Мечникова.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что автобус ехал по встречке. По информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы наблюдаются до сих пор.

Ранее появилась информация, что в Ростове в течение лета планируется периодически вводить ограничения движения транспорта

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