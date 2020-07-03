Авария с автобусом парализовала движение в Ростове

Posted 3 июля 2020, 10:25
Published 3 июля 2020, 10:25
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
На улице Нансена днем водитель легкового автомобиля врезался в бок маршрутного автобуса. Поврежденный транспорт перегородил полосу для движения.
Автор публикации разместил фото, показав последствия столкновения. По словам водителей, образовалась пробка, которая растянулась до Мечникова.
Некоторые пользователи в комментариях предположили, что автобус ехал по встречке. По информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы наблюдаются до сих пор.
Ранее появилась информация, что в Ростове в течение лета планируется периодически вводить ограничения движения транспорта