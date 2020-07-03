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Posted 3 июля 2020, 09:59

Published 3 июля 2020, 09:59

Modified 18 сентября 2022, 10:32

Updated 18 сентября 2022, 10:32

Движение ограничат на Малиновского и Горсоветской в Ростове

Движение ограничат на Малиновского и Горсоветской в Ростове

3 июля 2020, 09:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в течение лета планируется периодически вводить ограничения движения транспорта, сообщили в городской администрации.

Из-за прокладки подземных инженерных коммуникаций ограничения введут с 10 июля по 10 сентября. Это коснется улицы Горсоветской, в районе строения № 49.

Кроме того, с 15 по 29 июля запретят проезд на улице Малиновского из-за реконструкции путепровода. Ограничения будут действовать с 23.00 мск до 04.00.

С 7 июля по 21 декабря на период въезда и выезда строительной техники будут перекрывать проезд по Воровского в районе дома № 17.

С 13 июля по 15 сентября запретят проезд на участках улиц Очаковская и 2-я Краснодарская. С 16 июля по 1 сентября ограничат движение по улице Целиноградская на участке от Стадионной до Буденновского.

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