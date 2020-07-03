Движение ограничат на Малиновского и Горсоветской в Ростове

Posted 3 июля 2020, 09:59
Published 3 июля 2020, 09:59
Modified 18 сентября 2022, 10:32
Updated 18 сентября 2022, 10:32
Из-за прокладки подземных инженерных коммуникаций ограничения введут с 10 июля по 10 сентября. Это коснется улицы Горсоветской, в районе строения № 49.
Кроме того, с 15 по 29 июля запретят проезд на улице Малиновского из-за реконструкции путепровода. Ограничения будут действовать с 23.00 мск до 04.00.
С 7 июля по 21 декабря на период въезда и выезда строительной техники будут перекрывать проезд по Воровского в районе дома № 17.
С 13 июля по 15 сентября запретят проезд на участках улиц Очаковская и 2-я Краснодарская. С 16 июля по 1 сентября ограничат движение по улице Целиноградская на участке от Стадионной до Буденновского.