Неделя в Ростове: сближение самолетов, гопники из «Ревизорро» и крыша для проституток

В Сеть попала запись переговоров диспетчеров. Выяснилось, что инцидент произошел еще 10 июня. Диспетчер разрешил лайнеру S7 набрать высоту до эшелона 380, после чего передал смену коллеге, который забыл про российский самолет и подтвердил Боингу из ОАЭ движение по эшелону 370. Опасное сближение заметил диспетчер смежного сектора. «Евгений Анатольевич, посмотрите на „Сибиряка“ и „Эмирата“!» — обратил он внимание старшего коллеги. «Костик, че за *** (нецензурно. — Ред.)?!», — окликнул тот невнимательного диспетчера. В итоге самолеты успели развести и катастрофы не произошло.