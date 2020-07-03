Неделя в Ростове: сближение самолетов, гопники из «Ревизорро» и крыша для проституток

«Костик, что за ***?»
Из-за нарушения инструкций авиадиспетчерами в небе над Ростовом могла произойти крупнейшая в истории гражданской авиации катастрофа. Во время полета чуть не столкнулись два лайнера S7 и Emirates Airlines. Расстояние между ними сократилось до 150 метров, когда диспетчеры заметили опасность. Они среагировали, и столкновения удалось избежать.
В Сеть попала запись переговоров диспетчеров. Выяснилось, что инцидент произошел еще 10 июня. Диспетчер разрешил лайнеру S7 набрать высоту до эшелона 380, после чего передал смену коллеге, который забыл про российский самолет и подтвердил Боингу из ОАЭ движение по эшелону 370. Опасное сближение заметил диспетчер смежного сектора. «Евгений Анатольевич, посмотрите на „Сибиряка“ и „Эмирата“!» — обратил он внимание старшего коллеги. «Костик, че за *** (нецензурно. — Ред.)?!», — окликнул тот невнимательного диспетчера. В итоге самолеты успели развести и катастрофы не произошло.
По словам представителя авиакомпании S7, в самолетах есть система предупреждения опасного сближения. Она подает сигнал в случае опасности, после этого пилоты могут совершить необходимый маневр.
Также каждые полгода пилоты проходят тренировки, на которых отрабатывают подобные ситуации.
Тем не менее, в ситуации разбирается специальная комиссия.
Телегопники и пляски на костях
Не успели кафе и рестораны открыться для посетителей после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, как один из ростовских пабов решила посетить съемочная группа «Ревизорро». Скандал произошел в пабе «Раки и Гады». Ведущая шоу Ксения Милас вместе со своей командой побывала в ресторане и подвергла его критике. После произошедшего руководство паба рассказало о своей версии телесъемок.
В Instagram представители заведения общепита назвали съемочную группу «Ревизорро» гопниками, а сами съемки «плясками на костях». В сообщении сказано, что журналисты заявились вечером и начали снимать на кухне.
При этом представители СМИ сами нарушили рекомендации Роспотребнадзора и проигнорировали постановление губернатора Ростовской области. Речь идет о запрете на посещение производственных помещений посторонними лицами. По информации ресторана, посетители, у которых брали интервью, были подставными.
«Крыша» для проституток
В Ростове-на-Дону задержали Начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области Александра Аипова. Подполковника МВД подозревают в «крышевании» проституток с трассы М-4 «Дон». Представительницы древнейшей профессии платили Аипову до 100 тысяч рублей в месяц. За это он им «разрешал» работать на трассе.
Как долго подполковник покровительствовал девушкам с низкой социальной оценкой, выясняет следствие. Против Аипова возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).