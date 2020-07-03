Продукты с нитратами пытаются скормить жителям Ростовской области

Рейды проводятся на рынках и ярмарках, специалисты проверяют сезонные овощи, ягоды и фрукты на содержание предельно допустимой концентрации нитратов. Больше всего такой продукции на рынки поступает в июле и августе.
«От каждой партии специалисты берут пробы для исследований на нитрат-тесте. За 14 дней выявили свыше 150 положительных проб с повышенным содержанием нитратов», — сказано в сообщении.
Нитраты — это соли азотной кислоты, они могут отрицательно сказаться на здоровье, если превысить суточные нормы их потребления.