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Рубль укрепляется к мировым валютам
3 июля 2020, 13:47
Фото: pxhere.com
В ходе торгов в пятницу, 3 июля, нацвалюта выросла к доллару и евро.
Как
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RT, котировки валютного курса USD/RUB составили 70,36 руб., а EUR/RUB — 79,05 руб.
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