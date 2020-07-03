Снова платить за парковку в центре города придется ростовчанам

При этом за неуплату парковки предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Бесплатно оставлять свой автомобиль на платных стоянках в центре Ростова имеют право участники Великой Отечественной войны и проживающие в зоне платной парковки. Им необходимо оформить или пролонгировать действие соответствующих льгот и разрешений в сервисном центре «Ростовского парковочного пространства».