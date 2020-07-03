Суд в Колумбии на время остановил деятельность военных США в стране

Газета «Известия» пишет, что решение было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. В соответствии с ним, президент Иван Дуке Маркес обязан в течение сорока восьми часов приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии. Вместе с тем, государственный лидер направит в сенат все данные относительно передвижения военнослужащих США.