rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Колумбии на время остановил деятельность военных США в стране

3 июля 2020, 14:08
Фото: pixabay.com
В Колумбии в четверг, второго июля, суд приостановил деятельность группы американских военных на территории страны до санкционирования их действий сенатом.

Газета «Известия» пишет, что решение было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. В соответствии с ним, президент Иван Дуке Маркес обязан в течение сорока восьми часов приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии. Вместе с тем, государственный лидер направит в сенат все данные относительно передвижения военнослужащих США.

Отмечается, что группа американских военных прибыла для обучения и консультационных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58