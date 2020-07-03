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Волонтеры-абитуриенты медвузов получат дополнительные баллы за борьбу с COVID-19

3 июля 2020, 14:10
Фото: mil.ru
Волонтерская деятельность по борьбе с COVID-19 в течение 150 часов даст абитуриентам ещё 20 баллов. Их можно будет использовать при поступлении в медвузы.

Прохождение производственной практики в течение 30 дней или работа в должности медперсонала позволит получить 30 баллов, информирует RNS.

При подаче заявки на постепление в медвуз абитуриентам нужно будет предоставить документ о волонтерской деятельности по борьбе с коронавирусом. Студентам для зачисления баллов понадобится копия трудового договора или справка с работы.

Согласно данным Минздрава, свыше 25 тысяч студентов были допущены к пациентам, зараженным COVID-19. Все они проходили допподготовку. Практику, которая связана с коронавирусными пациентами, прошли более 37 тысяч старшекурсников. Ещё примерно 6 тысяч человек стали волонтерами-медиками.

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