Волонтеры-абитуриенты медвузов получат дополнительные баллы за борьбу с COVID-19

Прохождение производственной практики в течение 30 дней или работа в должности медперсонала позволит получить 30 баллов, информирует RNS.
При подаче заявки на постепление в медвуз абитуриентам нужно будет предоставить документ о волонтерской деятельности по борьбе с коронавирусом. Студентам для зачисления баллов понадобится копия трудового договора или справка с работы.
Согласно данным Минздрава, свыше 25 тысяч студентов были допущены к пациентам, зараженным COVID-19. Все они проходили допподготовку. Практику, которая связана с коронавирусными пациентами, прошли более 37 тысяч старшекурсников. Ещё примерно 6 тысяч человек стали волонтерами-медиками.