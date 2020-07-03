Волонтеры-абитуриенты медвузов получат дополнительные баллы за борьбу с COVID-19

Согласно данным Минздрава, свыше 25 тысяч студентов были допущены к пациентам, зараженным COVID-19. Все они проходили допподготовку. Практику, которая связана с коронавирусными пациентами, прошли более 37 тысяч старшекурсников. Ещё примерно 6 тысяч человек стали волонтерами-медиками.