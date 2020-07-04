Ростовчанин придумал дешевый способ защитить машину от угона

Автор публикации разместил фото и показал придуманную водителем систему. Он обмотал провод вокруг колеса машины и дерева, которое находится рядом, после чего повесил на него замок.
«Противоугонная и противоэвакуационная система по-ростовски», — говорится в подписи к снимку.
Многие пользователи в комментариях одобрили эту идею. «Между прочим рабочая система — перекусить не имеют права, так как чужое имущество», — прозвучало в комментариях.
«Такие замки перекусывают на раз-два, когда крадут велосипеды. Никого не останавливает порча чужого имущества», — написал другой горожанин.