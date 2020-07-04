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Странная пенсионерка регулярно смазывает фекалиями детские качели в Ростове

4 июля 2020, 09:42
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону обсуждают в сети видео, на котором пожилая женщина смазывает детские качели фекалиями, чтобы они не скрипели, ролик опубликован в соцсети.

По словам автора видео, пенсионерка регулярно смазывает детские качели, чтобы они не мешали ей своим скрипом. Но использует для этого не машинное масло, а фекалии. «Ну, а что, смазка-то работает: помазала и вообще не скрипят минимум неделю», — сказано в сообщении.

«Странно, во времена СССР таких бабушек не было. Были добрые, вызывающие почтение, уважение. И они наоборот чистоту везде наводили. А эти современные сурово сдвинутые откуда в таких количествах берутся? Из-за пальмового масла такое?» — удивилась одна из жительниц города.

«Сдается мне, что во дворе нету мужчины, который мог бы смазать качели, избавив старушку от шумного скрипа. Вот и выживает как может», — предположил другой комментатор. «Это не бабка виновата, а близость скрипящих качель и детских площадок к домам. А никто не хочет подумать, что старые люди страдают давлением и прочими болезнями и им хочется тишины и покоя в их годы. А у нас строят дома друг к другу очень близко и еще между ними площадки делают. Надо и детей любить, и о пожилых людях думать», — написала еще одна ростовчанка.

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#Новости#Общество#Видео
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