Странная пенсионерка регулярно смазывает фекалиями детские качели в Ростове

«Сдается мне, что во дворе нету мужчины, который мог бы смазать качели, избавив старушку от шумного скрипа. Вот и выживает как может», — предположил другой комментатор. «Это не бабка виновата, а близость скрипящих качель и детских площадок к домам. А никто не хочет подумать, что старые люди страдают давлением и прочими болезнями и им хочется тишины и покоя в их годы. А у нас строят дома друг к другу очень близко и еще между ними площадки делают. Надо и детей любить, и о пожилых людях думать», — написала еще одна ростовчанка.