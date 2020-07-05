Частный трехэтажный дом сгорел дотла в ночь на воскресенье в Ростове

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.00 мск, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
В 02.19 мск пожару присвоили второй ранг, локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров удалось лишь спустя два часа. Полностью потушили пожар в пять часов утра, в огне никто не пострадал.
Для тушения горящего дома привлекали 59 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.
Ранее для тушения лесного пожара в Белокалитвинском районе привлекли вертолет Ми-8, который сбросил на горящий лес 80 тонн воды.