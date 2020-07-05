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Частный трехэтажный дом сгорел дотла в ночь на воскресенье в Ростове

5 июля 2020, 11:06
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В ночь на 5 июля в Ростове-на-Дону на улице 26 Линия, 16 полностью горел частный трехэтажный дом, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.00 мск, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

В 02.19 мск пожару присвоили второй ранг, локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров удалось лишь спустя два часа. Полностью потушили пожар в пять часов утра, в огне никто не пострадал.

Для тушения горящего дома привлекали 59 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.

Ранее для тушения лесного пожара в Белокалитвинском районе привлекли вертолет Ми-8, который сбросил на горящий лес 80 тонн воды.

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#Новости#Происшествия
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