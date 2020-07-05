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Допустившему сближение самолетов над Ростовом старшему диспетчеру грозит увольнение

5 июля 2020, 08:52
Фото: pixabay.com
«Аэронавигация Юга» рассмотрит вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который допустил опасное сближение бортов S7 и Emirates Airlines, пишет РИА «Новости».

Напомним, что инцидент произошел еще 10 июня, однако информация о нем в СМИ появилась только в четверг, 2 июля. Из-за нарушения инструкций авиадиспетчерами в небе над Ростовом могла произойти крупнейшая в истории гражданской авиации катастрофа. Во время полета чуть не столкнулись два лайнера. Расстояние между ними сократилось до 150 метров, когда диспетчеры заметили опасность.

В субботу, 4 июля, комиссия Южного управления Росавиации завершила расследование инцидента и дала свои рекомендации «Аэронавигации Юга».

В соответствии с этими рекомендациями диспетчеров обяжут пройти дополнительную тренажерную подготовку. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события.

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#Новости#Происшествия
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