Из Ташкента в Ростов доставили более российских 60 туристов, застрявших в Узбекистане

С 15 июня власти Узбекистана возобновили авиасообщение со странами с благополучной обстановкой по коронавирусу. В этот список попали Япония, Южная Корея, Израиль и Китай. Полеты в Россию, по-прежнему, осуществляются в формате вывозных рейсов. При этом для пассажиров, прибывших на территорию РФ предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.