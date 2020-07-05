rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из Ташкента в Ростов доставили более российских 60 туристов, застрявших в Узбекистане

5 июля 2020, 16:16
Фото: platov.aero
В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону приземлился вывозной рейс с туристами из Узбекистана, следует из информации сервиса flightaware.com.

Борт авиакомпании Uzbekistan Airways доставил в Ростов из Ташкента 61 гражданина России и 27 иностранных граждан. Самолет приземлился в Платове в 13.39 мск.

С 15 июня власти Узбекистана возобновили авиасообщение со странами с благополучной обстановкой по коронавирусу. В этот список попали Япония, Южная Корея, Израиль и Китай. Полеты в Россию, по-прежнему, осуществляются в формате вывозных рейсов. При этом для пассажиров, прибывших на территорию РФ предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.

До 19 июля из Узбекистана в Россию планируется организовать еще девять вывозных рейсов.

Материалы по теме
Дополнительные рейсы в курортные города запустили из РостоваИз-за дебошира без маски задержали рейс из Ростова в Москву
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58