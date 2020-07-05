Жители Ростовской области попали в число россиян, чаще других покупающих новые авто

В пятерку лидеров также вошли Татарстан, жители которого приобрели 21,5 тысячи новых автомобилей, и Краснодарский край с результатом почти в 18 тысяч машин.Также в рейтинг вошли Башкортостан, Самарская, Свердловская и Челябинская области.