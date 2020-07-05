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Жители Ростовской области попали в число россиян, чаще других покупающих новые авто

5 июля 2020, 12:16
Фото: pixabay.com
Ростовская область вошла в ТОП-10 российских регионов, жители которых чаще других покупают новые автомобили, сообщил autostat.ru.

С января по май 2020 года ростовчане купили 12,3 тысяч новых автомобилей и заняли последнее место рейтинга.

Больше всего новых маших за указанный период купили жители Москвы и Московской области, 66 тысяч и 35,4 тысячи единиц соответственно. На третьем месте Санкт-Петербург с 29,2 тысячи купленных новых авто.

В пятерку лидеров также вошли Татарстан, жители которого приобрели 21,5 тысячи новых автомобилей, и Краснодарский край с результатом почти в 18 тысяч машин.Также в рейтинг вошли Башкортостан, Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Ранее стало известно, что в России подешевели автомобили класса люкс с пробегом.

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