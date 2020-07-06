Банк «Центр-инвест» выдал 300 млн рублей кредитов под 2% для поддержки МСП

Займы направлены на восстановление компаний, признанных пострадавшими из-за пандемии COVID-19.
Госпрограмма льготного кредита под 2% отличается тем, что она дает возможность полного списания суммы задолженности. Если работодатель сохранит не менее 90% своих сотрудников во время карантина, то весь кредит плюс проценты по нему будут полностью списаны. Если компания сохранит штат на 80%, что будет списана половина кредита.
Льготные займы одобрены компаниям из числа отраслей, которые признаны правительством наиболее пострадавшими от распространения коронавируса. В их число вошли заведения общественного питания, туристическая отрасль, бьюти-индустрия и т. д.
В качестве поддержки национальный институт развития ВЭБ.РФ предложил поручительство по возврату до 85% кредита клиентов банка «Центр-инвест». Стоит отметить, что госкорпорация заключает подобные договоренности только с теми банками, которые отвечают требованиям надежности, стабильности и участвуют в госпрограммах поддержки бизнеса.
Помимо государственных антикризисных мер, банк «Центр-инвест» предлагает собственные льготные программы, позволяющие сохранить бизнес, смягчить последствия кризиса и наладить работу.