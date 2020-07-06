Банк «Центр-инвест» выдал 300 млн рублей кредитов под 2% для поддержки МСП

Госпрограмма льготного кредита под 2% отличается тем, что она дает возможность полного списания суммы задолженности. Если работодатель сохранит не менее 90% своих сотрудников во время карантина, то весь кредит плюс проценты по нему будут полностью списаны. Если компания сохранит штат на 80%, что будет списана половина кредита.