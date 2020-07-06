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Более 20 тыс рублей взыскали с жены бывшего главы Ростовской области по решению суда

6 июля 2020, 15:37
Арбитражный суд Ростовской области взыскал 20,2 тысячи рублей с супруги бывшего губернатора региона Владимира Чуба, сообщается в электронной картотеке.

Зоя Чуб должна заплатить 20 265 рублей «Ростовводоканалу», котрому задолжала за холодную воду за март и апрель 2020 года.

Супруга бывшего губернатора, возглавлявшего Ростовскую область с 1996 по 2010 годы, является соучредителем ООО «Донская лоза", которое оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Владимир Чуб отдавал предпочтение условной политике протекционизма, защищая регион от внешних игроков и позволяя развиваться местным группам. Экс-губернатор был и остается непубличной фигурой, избегая общения с прессой и громких заявлений.

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