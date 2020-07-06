rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЕР подведет федеральные законы под требования новой Конституции

6 июля 2020, 15:49
Фото: er.ru/press
Дмитрий Медведев поручил «Единой России» в Госдуме сформировать законодательные изменения, необходимые в результате принятия поправок в Конституцию РФ.

Руководители региональных отделений партии, фракций в заксобраниях субъектов страны и представительных органах административных центров в рамках совещания подвели итоги голосования, наметив план законодательной работы на ближайшее время.

Nashgorod.ru пишет, что со слов Дмитрия Медведева, в настоящее время ЕР является ответственной за качественную составляющую законодательной базы конституционных изменений.

Отмечается, что на федеральном уровне в изменениях нуждается примерно сто законов всех сфер деятельности. Члены партии разделили их на несколько блоков: социальная сфера, здравоохранение, наука и культура, публичная власть и выборное законодательство, оборона и безопасность, а также вопросы предпринимательства.

Со слов руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, сейчас партия намерена реализовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство в каждом отечественном субъекте.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что уже в конце июля планируется осуществить рабочее заседание партийной программной комиссии. Затем будет создана народная программа, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщает сайт Er.ru.

Важнейшим для страны днем назвал 1 июля председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

«Это рубежная дата. Конституция Российской Федерации с теми поправками, которые были предложены президентом и одобрены Федеральным Собранием, по моему глубокому убеждению, кардинальным образом изменит правовую систему Российской Федерации. Поправки сделают ее гораздо более социально ориентированной, приближенной к современным чаяниям и интересам жителей нашей страны. По большому счету, каждое изменение, за которое проголосовали сегодня жители нашей страны, — это изменение в интересах людей», — выразил уверенность лидер донских единороссов, который сам проголосовал в этот день на избирательном участке в Аксайском районе.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58