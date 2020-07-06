ЕР подведет федеральные законы под требования новой Конституции

Руководители региональных отделений партии, фракций в заксобраниях субъектов страны и представительных органах административных центров в рамках совещания подвели итоги голосования, наметив план законодательной работы на ближайшее время.
Nashgorod.ru пишет, что со слов Дмитрия Медведева, в настоящее время ЕР является ответственной за качественную составляющую законодательной базы конституционных изменений.
Отмечается, что на федеральном уровне в изменениях нуждается примерно сто законов всех сфер деятельности. Члены партии разделили их на несколько блоков: социальная сфера, здравоохранение, наука и культура, публичная власть и выборное законодательство, оборона и безопасность, а также вопросы предпринимательства.
Со слов руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, сейчас партия намерена реализовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство в каждом отечественном субъекте.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что уже в конце июля планируется осуществить рабочее заседание партийной программной комиссии. Затем будет создана народная программа, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщает сайт Er.ru.
Важнейшим для страны днем назвал 1 июля председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
«Это рубежная дата. Конституция Российской Федерации с теми поправками, которые были предложены президентом и одобрены Федеральным Собранием, по моему глубокому убеждению, кардинальным образом изменит правовую систему Российской Федерации. Поправки сделают ее гораздо более социально ориентированной, приближенной к современным чаяниям и интересам жителей нашей страны. По большому счету, каждое изменение, за которое проголосовали сегодня жители нашей страны, — это изменение в интересах людей», — выразил уверенность лидер донских единороссов, который сам проголосовал в этот день на избирательном участке в Аксайском районе.