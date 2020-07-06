ЕР подведет федеральные законы под требования новой Конституции

«Это рубежная дата. Конституция Российской Федерации с теми поправками, которые были предложены президентом и одобрены Федеральным Собранием, по моему глубокому убеждению, кардинальным образом изменит правовую систему Российской Федерации. Поправки сделают ее гораздо более социально ориентированной, приближенной к современным чаяниям и интересам жителей нашей страны. По большому счету, каждое изменение, за которое проголосовали сегодня жители нашей страны, — это изменение в интересах людей», — выразил уверенность лидер донских единороссов, который сам проголосовал в этот день на избирательном участке в Аксайском районе.