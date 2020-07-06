Еще одну газозаправочную станцию открыли в Ростовской области

Комплекс запустили в пусконаладочном режиме, производительность объекта 3,3 миллиона кубических метров метана в год. Всего за день новая станция сможет обслуживать более сотни автомобилей.
Это не первый газозаправочный комплекс в области, в настоящее время уже работают метановые заправки в Ростове, Шахтах, Донецке, Зимовниковском и Песчанокопском районах.
Всего же до конца 2020 года в Ростовской области откроют 12 новых заправок для автомобилей на метане. Общая производительность новых газозаправочных комплексов ориентировочно составит более 22 миллионов кубических метров природного газа в год.