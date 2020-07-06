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Это ужас: в диких условиях живут звери в живом уголке в Таганроге

6 июля 2020, 12:49
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Таганроге в живом уголке в парке имени Горького в ужасных условиях содержат сразу нескольких диких зверей, сообщили очевидцы в соцсети.

Автор поста вместе с детьми вечером 5 июля посетила указанный живой уголок и пришла в ужас.

«Медведь в клетке два на два, воды нет, жара около 36 градусов, дышать нечем. В остальных клетках два на три по два медведя, рысь, канадский волк… Это ужас! Я всего лишь хочу их спасти», — сказано в сообщении.

Сообщившая о жестоком обращении с животными надеется, что благодаря публикации в соцсетях информация дойдет до властей и контролирующих органов.

Ранее жители Ростова пожаловались на ночной вой обезвоженных животных в передержке на улице Евдокимова.

#Желтые новости
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