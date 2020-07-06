Это ужас: в диких условиях живут звери в живом уголке в Таганроге

Автор поста вместе с детьми вечером 5 июля посетила указанный живой уголок и пришла в ужас.
«Медведь в клетке два на два, воды нет, жара около 36 градусов, дышать нечем. В остальных клетках два на три по два медведя, рысь, канадский волк… Это ужас! Я всего лишь хочу их спасти», — сказано в сообщении.
Сообщившая о жестоком обращении с животными надеется, что благодаря публикации в соцсетях информация дойдет до властей и контролирующих органов.
Ранее жители Ростова пожаловались на ночной вой обезвоженных животных в передержке на улице Евдокимова.