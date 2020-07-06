Из-за пандемии количество поездок в общественном транспорте Ростова упало на 88%

Снижение пассажиропотока отмечено с началом нерабочих дней, объявленных президентом РФ из-за угрозы распространения коронавируса. Ситуация сохранялась до начала мая.
Наименьшее число поездок за время пандемии было зафиксировано 4 мая. В этот день услугами общественного транспорта ростовчане воспользовались всего 60 тысяч раз. Это в четыре раза ниже прошлогоднего показателя.
По словам гендиректора ООО «АПРС» Алексея Торицына, все это привело к сокращению выручки оператора в шесть раз относительно первого квартала.
В середине июня показатели количества поездок сравнялись с данными за аналогичный период 2019 года.