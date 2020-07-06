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Из-за пандемии количество поездок в общественном транспорте Ростова упало на 88%

6 июля 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во втором квартале 2020 года количество поездок на общественном транспорте в Ростове-на-Дону упало на 88%, сообщили в ООО «АРПС», которое отвечает за безналичную оплату проезда.

Снижение пассажиропотока отмечено с началом нерабочих дней, объявленных президентом РФ из-за угрозы распространения коронавируса. Ситуация сохранялась до начала мая.

Наименьшее число поездок за время пандемии было зафиксировано 4 мая. В этот день услугами общественного транспорта ростовчане воспользовались всего 60 тысяч раз. Это в четыре раза ниже прошлогоднего показателя.

По словам гендиректора ООО «АПРС» Алексея Торицына, все это привело к сокращению выручки оператора в шесть раз относительно первого квартала.

В середине июня показатели количества поездок сравнялись с данными за аналогичный период 2019 года.

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