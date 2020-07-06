Консулы добиваются встречи с пожизненно осужденной во Вьетнаме ростовчанкой

Напомним, девушку в 2014 году задержали в аэропорту во Вьетнаме и нашли у нее три килограмма наркотиков. Ее приговорили к пожизненному заключению, в тюрьме она находится два года и добивается перевода в Россию. Осужденная уверяет, что познакомилась с парнем, который в дальнейшем подарил ей чемодан. По ее словам, в нем и были спрятаны наркотики, о которых она не знала.