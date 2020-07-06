Консулы добиваются встречи с пожизненно осужденной во Вьетнаме ростовчанкой

Напомним, девушку в 2014 году задержали в аэропорту во Вьетнаме и нашли у нее три килограмма наркотиков. Ее приговорили к пожизненному заключению, в тюрьме она находится два года и добивается перевода в Россию. Осужденная уверяет, что познакомилась с парнем, который в дальнейшем подарил ей чемодан. По ее словам, в нем и были спрятаны наркотики, о которых она не знала.
После приговора шли переговоры по поводу экстрадиции девушки в Россию, но они были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.
«Генконсульством направлен запрос местным компетентным органам с просьбой об организации встречи с ростовчанкой. Теперь ждем ответ от вьетнамских властей», — сказано в сообщении.