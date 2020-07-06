rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Консулы добиваются встречи с пожизненно осужденной во Вьетнаме ростовчанкой

6 июля 2020, 12:11
Фото: Мария Дапирка / vk.com
мария дапирка
Сотрудники консульства России во Вьетнаме планируют навестить ростовчанку Марию Дапирку, которая отбывает пожизненный срок, пишет Donday.

Напомним, девушку в 2014 году задержали в аэропорту во Вьетнаме и нашли у нее три килограмма наркотиков. Ее приговорили к пожизненному заключению, в тюрьме она находится два года и добивается перевода в Россию. Осужденная уверяет, что познакомилась с парнем, который в дальнейшем подарил ей чемодан. По ее словам, в нем и были спрятаны наркотики, о которых она не знала.

После приговора шли переговоры по поводу экстрадиции девушки в Россию, но они были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

«Генконсульством направлен запрос местным компетентным органам с просьбой об организации встречи с ростовчанкой. Теперь ждем ответ от вьетнамских властей», — сказано в сообщении.

Материалы по теме
Пожизненно осужденная ростовчанка во Вьетнаме просит о переводе в РоссиюНеделя Ростова: скандал с Яндекс.няней, дети-"маугли", сдвиг в деле ДапиркиПожизненно осужденная ростовчанка останется отбывать срок во Вьетнаме
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58