Наставник ГК «Ростов-Дон» может стать лучшим тренером мира

Мартин стал одним из претендентов за звание лучшего тренера в 2019 году. Номинантами также являются тренеры сборных Нидерландов Эммануэль Майоннад, Испании — Карлос Вивер, Норвегии — Торир Хергейрссон.
Отмечается, что в минувшем сезоне «Ростов-Дон» занял второе место в Лиге чемпионов. Сборная Россия получила бронзовую награду Чемпионата мира.
Ранее появилась информация, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» в этом году не будет играть в финале 4-х Лиги чемпионов из-за ситуации с коронавирусом.
Теперь игроки будут готовиться к началу следующего сезона.