rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Наставник ГК «Ростов-Дон» может стать лучшим тренером мира

6 июля 2020, 08:12
Фото: vk.com/rostovhandball
Амброс Мартин
Тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин претендует на звание лучшего тренера мира, сообщили в Минспорте региона.

Мартин стал одним из претендентов за звание лучшего тренера в 2019 году. Номинантами также являются тренеры сборных Нидерландов Эммануэль Майоннад, Испании — Карлос Вивер, Норвегии — Торир Хергейрссон.

Отмечается, что в минувшем сезоне «Ростов-Дон» занял второе место в Лиге чемпионов. Сборная Россия получила бронзовую награду Чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» в этом году не будет играть в финале 4-х Лиги чемпионов из-за ситуации с коронавирусом.

Теперь игроки будут готовиться к началу следующего сезона.

Материалы по теме
Вратарь Анна Седойкина ушла из ГК «Ростов-Дон»Контракт с ГК «Ростов-Дон» продлила капитан сборной УкраиныГК «Ростов-Дона» не сыграет в финале 4-х Лиги чемпионов из-за коронавируса
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58