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Ростов с большим отрывом стал лидером по числу зараженных коронавирусом

6 июля 2020, 08:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области коронавирусом за сутки заразился 91 человек в 20 территориях, проинформировали в правительстве региона.

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 42 человека, далее идут Таганрог и Волгодонск. Здесь заразились восемь и шесть местных жителей соответственно.

Случаи заражения зарегистрировали также в Веселовском, Кашарском, Мартыновском, Пролетарском, Родионово-Несветайском районах. За весь период выявили 10166 случаев заболевания.

«Скончался в регионе 141 пациент, вылечили 6869 человек. Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 654 пациента», — сказано в сообщении.

В лабораториях провели свыше 275 тысяч исследований на инфекцию.

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