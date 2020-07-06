Ростов с большим отрывом стал лидером по числу зараженных коронавирусом

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 42 человека, далее идут Таганрог и Волгодонск. Здесь заразились восемь и шесть местных жителей соответственно.
Случаи заражения зарегистрировали также в Веселовском, Кашарском, Мартыновском, Пролетарском, Родионово-Несветайском районах. За весь период выявили 10166 случаев заболевания.
«Скончался в регионе 141 пациент, вылечили 6869 человек. Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 654 пациента», — сказано в сообщении.
В лабораториях провели свыше 275 тысяч исследований на инфекцию.