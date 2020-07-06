Тысячу крякв выпустили в Веселовское водохранилище

Выращенных в охотхозяйстве уток в естественную среду обитания выпустили 3 и 4 июля, до этого в июне на волю отпустили еще 1,5 тысячи крякв. Кроме того, еще 500 уток выпустят в водохранилище в ближайшее время.
Для более успешной адаптации в естественной среде обитания утят будут подкармливать до самой осени. Одновременно утки и сами будут добывать себе пропитание.
Отмечается, что для сохранения биологического разнообразия, которое является одной из важнейших задач, в области разводят копытных и птиц.