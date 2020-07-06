В 8 регионах России появился проект ФСС «Прямые выплаты»

Теперь россияне, застрахованные в ФСС, смогут получать все положенные выплаты напрямую из фонда, а не через работодателя, как было раньше. Все пособия будут поступать своевременно и в полном объеме, даже если работодатель находится в трудном финансовом положении и не имеет возможности платить. Об этом пишут «Новые известия».
«Прямые выплаты» предполагают получение пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности. Кроме того, единовременное пособие смогут получить женщины, которые встали на учет в медучреждение на раннем сроке беременности. Еще ФСС будет платить единовременное пособие при рождении ребенка и оплачивать дополнительный отпуск застрахованному лицу, которое получило травму на производстве.
В настоящее время действует схема, при которой работодатель выплачивает деньги работникам, а Фонд соцстрахования компенсирует эти выплаты через какой-то отрезок времени. В таких условиях работодатель иногда вынужден брать деньги для оплаты пособий из оборота или задерживать выплату положенной суммы. С проектом «Прямые выплаты» начисление пособий будет осуществляться самим фондом.
Что касается процедуры подачи документов на получение пособия, то она почти не изменится. Сотрудник должен передать работодателю документы, которые подтверждают право на пособие, и написать заявления с реквизитами, по которым и будет производиться начисление выплат.
В течение пяти дней работодатель обязан направить в территориальный орган ФСС данные о работнике в электронном виде или же документы, которые требуются для начисления пособия. Не позднее чем через 10 дней после получения документов ФСС перечисляет пособие на указанный работником счет или отправляет почтовым переводом.
С 1 января 2021 года Россия перейдет на систему прямых выплат. Однако прежде проект должен быть запущен в оставшихся восьми регионах РФ - Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Московской, Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.