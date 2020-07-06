В 8 регионах России появился проект ФСС «Прямые выплаты»

Теперь россияне, застрахованные в ФСС, смогут получать все положенные выплаты напрямую из фонда, а не через работодателя, как было раньше. Все пособия будут поступать своевременно и в полном объеме, даже если работодатель находится в трудном финансовом положении и не имеет возможности платить. Об этом пишут «Новые известия».