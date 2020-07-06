В фотошопе ног опять обвинили хейтеры ростовчанку Костенко

Костенко на свое странице в Instagram поделилась фотографией с футбольного матча с участием ее мужа Дмитрия Тарасова, на который она ходила вместе с детьми.
«Милаша впервые побывала на футболе. Я просто умерла от счастья, когда она увидела нашего папу, когда он вышел на поле, захлопала в ладоши и с восхищением всех поставила в известность, что «папа там», — написала девушка в соцсети.
Многие подписчики разделили радость Костенко от посещения матча, но нашлись и те, кто не приминул найти недостатки на фото. «Что у Вас с левой ногой? Забыли подфотошопить?», — написала одна из подписчиц.
Костенко не стала молчать в ответ и обвинила автора комментария в незнании законов физики. «Что у вас со знаниями физики, касательно школьной базы? Забыли изучить? Открываем не Инстаграм, а раздел „перспективное искажение“ и учим», — парировала модель.