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В Тольятти возбудили дело после нападения стаи собак на детей

6 июля 2020, 12:39
Фото: pxhere.com
В Тольятти инициировали уголовное дело в результате нападения стаи собак на детей.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, трое детей играли на детской площадке в момент, когда из-за трансформаторной будки выбежала стая собак и набросилась на них. Двоим ребятам удалось сбежать, а третьего собаки, повалив на землю, протащили несколько метров. Проходивший мимо мужчина отогнал бездомных четвероногих.

Отмечается, что уголовное дело инициировано по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно следственной версии, администрация Тольятти и ООО «Алива» заключила муниципальный контракт, в соответствии с которым ООО должно произвести отлов почти тысяч бездомных собак. Следователи установили, что условия контракта исполняются не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

#Новости#Происшествия
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