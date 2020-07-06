В Тольятти возбудили дело после нападения стаи собак на детей

Отмечается, что уголовное дело инициировано по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно следственной версии, администрация Тольятти и ООО «Алива» заключила муниципальный контракт, в соответствии с которым ООО должно произвести отлов почти тысяч бездомных собак. Следователи установили, что условия контракта исполняются не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья местных жителей.