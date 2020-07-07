Что обещают звезды во вторник 7 июля

Овен
Овнам во вторник звезды советуют не торопиться, первая половина дня не подходит для новых начинаний. Не сложится и общение с окружающими, которым будет казаться, что Овен несет откровенную чушь. Во второй половине дня станет понятно, как лучше действовать, а также возможна встреча, способная изменить планы.
Что касается любви, то во вторник Овны будут способны договориться со своими партнерами о чем угодно. Женщины могут рассчитывать на новые знакомства.
Телец
Тельцы во вторник будут обдумывать планы и идеи, на это может уйти весь день. В общем 7 июля благоприятный день во всех отношениях, особенно в любви. Тельцам будет легко найти общий язык с окружающими, удачны будут покупки, поездки и встречи.
Близнецы
Для Близнецов 7 июля станет удачным для решения многих накопившихся проблем, день также подходит для интеллектуальной деятельности. День обещает быть удачным для тех мужчин, кто не планирует ничего нового и решил завершить все старые дела и начинания. Женщина может неожиданно стать участницей скандала и столкнуться с обвинениями в том, чего она не делала.
Любовный гороскоп советует Близнецам проявить мягкость и терпеливость к своему партнеру.
Рак
Раку звезды обещают неприятный и сложный во всех отношениях день. Не стоит планировать никаких важных дел, особенно в первой половине дня, окружающие будут раздражать Рака больше обычного. Лучшим решением во вторник станет отдых.
В любви вероятны мелочные обиды, а вот одинокие Раки могут встретить свою судьбу.
Лев
Конфликтным и непредсказуемым станет 7 июля для Львов. Ссоры, нервные срывы и обострения отношений с окружающими ждут как мужчин, так и женщин, особенно в первой половине дня. Звезды советуют держать свои эмоции при себе, чтобы избежать серьезных размолвок с окружающими.
В любви также Львов будут преследовать ссоры и недопонимания.
Дева
Девам во вторник все будет даваться легко, для них 7 июля позитивный и приятный день во всех отношениях. Можно предаться творческим занятиям или начать то, что давно хотелось сделать.
В любви возможны новые знакомства и встречи, которые принесут приятные впечатления и радость.
Весы
Вторник для Весов будет удачным для встреч и поездок, все будет даваться легко. В первой половине дня вероятны неожиданности, которые могут нарушить планы, до обеда лучше не планировать важных дел.
В любви день идеально подходит для налаживания отношений, общения с приятными людьми и романтичного отдыха.
Скорпион
Скорпион во вторник легко может обидеть близкого человека, звезды советуют не поддаваться мрачным мыслям и подозрениям. В любви лучше отложить признания и укрепление уже существующих отношений, побыть наедине со своими чувствами и мыслями.
Стрелец
Стрельцы 7 июля будут подозрительны, как никогда, женщины рискуют сами испортить отношения, даже самые лучшие. Мужчинам астрологи советуют не поддаваться ревности и не вмешиваться в чужие отношения. Зато день хорош для покупок, как мелких, так и крупных.
Козерог
Козерогу во вторник лучше не менять своих планов и не поддаваться соблазнам. Стоит запомнить мысли об улучшении финансового положения, пришедшие идеи могут принести удачу в будущем.
Что касается любви, то здесь сегодня Козерогу много думать вредно, лучше действовать.
Водолей
Для Водолеев 7 июля станет спокойным и во всех смыслах благоприятным, день будет удачным для любых начинаний без суеты. Вечером возможны хорошие новости, романтичный настрой поможет решить любые трудности на любовном фронте.
Рыбы
Для Рыб 7 июля будет удачным для любви. День благоприятен во всех отношениях, но в поездки лучше не отправляться, возможны препятствия. Скучать во вторник Рыбам не придется, с ними обязательно случится что-нибудь замечательное.