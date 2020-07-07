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Что обещают звезды во вторник 7 июля

7 июля 2020, 08:19
Фото: pxfuel.com
Вторник, 7 июля, согласно прогнозам астрологов, удачен для учебы и научного творчества, более подробный прогноз для каждого знака зодиака в материале RostovGazeta.

Овен

Овнам во вторник звезды советуют не торопиться, первая половина дня не подходит для новых начинаний. Не сложится и общение с окружающими, которым будет казаться, что Овен несет откровенную чушь. Во второй половине дня станет понятно, как лучше действовать, а также возможна встреча, способная изменить планы.

Что касается любви, то во вторник Овны будут способны договориться со своими партнерами о чем угодно. Женщины могут рассчитывать на новые знакомства.

Телец

Тельцы во вторник будут обдумывать планы и идеи, на это может уйти весь день. В общем 7 июля благоприятный день во всех отношениях, особенно в любви. Тельцам будет легко найти общий язык с окружающими, удачны будут покупки, поездки и встречи.

Близнецы

Для Близнецов 7 июля станет удачным для решения многих накопившихся проблем, день также подходит для интеллектуальной деятельности. День обещает быть удачным для тех мужчин, кто не планирует ничего нового и решил завершить все старые дела и начинания. Женщина может неожиданно стать участницей скандала и столкнуться с обвинениями в том, чего она не делала.

Любовный гороскоп советует Близнецам проявить мягкость и терпеливость к своему партнеру.

Рак

Раку звезды обещают неприятный и сложный во всех отношениях день. Не стоит планировать никаких важных дел, особенно в первой половине дня, окружающие будут раздражать Рака больше обычного. Лучшим решением во вторник станет отдых.

В любви вероятны мелочные обиды, а вот одинокие Раки могут встретить свою судьбу.

Лев

Конфликтным и непредсказуемым станет 7 июля для Львов. Ссоры, нервные срывы и обострения отношений с окружающими ждут как мужчин, так и женщин, особенно в первой половине дня. Звезды советуют держать свои эмоции при себе, чтобы избежать серьезных размолвок с окружающими.

В любви также Львов будут преследовать ссоры и недопонимания.

Дева

Девам во вторник все будет даваться легко, для них 7 июля позитивный и приятный день во всех отношениях. Можно предаться творческим занятиям или начать то, что давно хотелось сделать.

В любви возможны новые знакомства и встречи, которые принесут приятные впечатления и радость.

Весы

Вторник для Весов будет удачным для встреч и поездок, все будет даваться легко. В первой половине дня вероятны неожиданности, которые могут нарушить планы, до обеда лучше не планировать важных дел.

В любви день идеально подходит для налаживания отношений, общения с приятными людьми и романтичного отдыха.

Скорпион

Скорпион во вторник легко может обидеть близкого человека, звезды советуют не поддаваться мрачным мыслям и подозрениям. В любви лучше отложить признания и укрепление уже существующих отношений, побыть наедине со своими чувствами и мыслями.

Стрелец

Стрельцы 7 июля будут подозрительны, как никогда, женщины рискуют сами испортить отношения, даже самые лучшие. Мужчинам астрологи советуют не поддаваться ревности и не вмешиваться в чужие отношения. Зато день хорош для покупок, как мелких, так и крупных.

Козерог

Козерогу во вторник лучше не менять своих планов и не поддаваться соблазнам. Стоит запомнить мысли об улучшении финансового положения, пришедшие идеи могут принести удачу в будущем.

Что касается любви, то здесь сегодня Козерогу много думать вредно, лучше действовать.

Водолей

Для Водолеев 7 июля станет спокойным и во всех смыслах благоприятным, день будет удачным для любых начинаний без суеты. Вечером возможны хорошие новости, романтичный настрой поможет решить любые трудности на любовном фронте.

Рыбы

Для Рыб 7 июля будет удачным для любви. День благоприятен во всех отношениях, но в поездки лучше не отправляться, возможны препятствия. Скучать во вторник Рыбам не придется, с ними обязательно случится что-нибудь замечательное.

#Желтые новости
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