Что обещают звезды во вторник 7 июля

Для Близнецов 7 июля станет удачным для решения многих накопившихся проблем, день также подходит для интеллектуальной деятельности. День обещает быть удачным для тех мужчин, кто не планирует ничего нового и решил завершить все старые дела и начинания. Женщина может неожиданно стать участницей скандала и столкнуться с обвинениями в том, чего она не делала.