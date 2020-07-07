Депутаты Госдумы приняли закон ЕР о рассрочке для пенсионеров и МСП

В соответствии с законом пожилые люди будут иметь право на рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на двухлетний срок. При этом сумма долга не должна превышать миллион рублей.
По словам замсекретаря генсовета «Единой России», депутата Госдумы и соавтора законопроекта Александра Хинштейна, фактически были утверждены исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее уязвимых в сложившейся эпидобстановке категорий граждан. Норма снимет напряжение для внушительного числа пенсионеров-должников, а также малого и среднего бизнеса. Закон также обеспечивает для предпринимательского сектора рассрочку по долгам до пятнадцати миллионов рублей сроком до одного года.
Утвержденный Госдумой законопроект представляет собой продолжение социального рода партпредложений. Одним из первых стал закон о кредитных каникулах. Затем правительство утвердило инициативу ЕР относительно увеличения лимита суммы ипотеки для получения кредитных каникул.
Nashgorod.ru пишет, что Турчак акцентировал внимание на необходимости увеличить верхний ипотечный предел для граждан, взявших существенные суммы в кредит на покупку жилья, чтобы они могли уйти на кредитные каникулы. Здесь приоритетной задачей является помощь большому числу людей, попавших в сложное финансовое положение.
Отмечается, что в правительстве также одобрили инициативу партии о распространении мер поддержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные НКО. Речь идет о выплатах всем работникам сферы в размере МРОТ, льготном кредитовании и каникулах по уплате налогов. Региональные руководители обязали сохранить объем закупок у социально ориентированных НКО, пишет сайт er.ru.
Новые меры поддержки в период пандемии предложил губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Василий Голубев и фракция «Единой России» в областном парламенте.
«Мы поставили себе задачу действовать быстро и принимать решения, полезные для людей. В апреле по инициативе фракции были приняты областные законы для поддержки семей с детьми, одиноко проживающих, пожилых, инвалидов», — рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Так, увеличение прожиточного минимума в полтора раза для расчета среднедушевого дохода позволило получать социальные пособия более широкому кругу жителей региона. Выплата в размере 5,5 тыс. рублей для семей с детьми от 3 до 7 лет затронула 72 тысячи донских семей. Более 4 тысяч безработных граждан получили дополнительную выплату по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, по предложению фракции в областные законы были внесены поправки, снижающие налоговую нагрузку на предприятия и компании.