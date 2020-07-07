Депутаты Госдумы приняли закон ЕР о рассрочке для пенсионеров и МСП

По словам замсекретаря генсовета «Единой России», депутата Госдумы и соавтора законопроекта Александра Хинштейна, фактически были утверждены исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее уязвимых в сложившейся эпидобстановке категорий граждан. Норма снимет напряжение для внушительного числа пенсионеров-должников, а также малого и среднего бизнеса. Закон также обеспечивает для предпринимательского сектора рассрочку по долгам до пятнадцати миллионов рублей сроком до одного года.