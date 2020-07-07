Еще пять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

Жертвами коронавируса стали 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологическими заболеваниями и прогрессирующей онкологией, мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем с осложнениями возрастом 65 лет и 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и эндокринологическим заболеванием.
Кроме того, за последние сутки умерла 57-лтеняя пациентка с коронавирусом, гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, а также мужчина 73 лет с хроническими заболеваниями эндокринологической и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями.
Всего с начала пандемии в Ростовской области умерли 146 больных с коронавирусом, на 7 июля общее количество заболевших достигло 10256 человек.