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Еще пять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

7 июля 2020, 08:02
Фото: pxhere.com
Четыре мужчины и одна женщина умерли от коронавирусной инфекции в Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

Жертвами коронавируса стали 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологическими заболеваниями и прогрессирующей онкологией, мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем с осложнениями возрастом 65 лет и 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и эндокринологическим заболеванием.

Кроме того, за последние сутки умерла 57-лтеняя пациентка с коронавирусом, гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, а также мужчина 73 лет с хроническими заболеваниями эндокринологической и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями.

Всего с начала пандемии в Ростовской области умерли 146 больных с коронавирусом, на 7 июля общее количество заболевших достигло 10256 человек.

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#Новости#Коронавирус#Татьяна Уляшова#Происшествия
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