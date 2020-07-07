Еще пять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

Кроме того, за последние сутки умерла 57-лтеняя пациентка с коронавирусом, гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, а также мужчина 73 лет с хроническими заболеваниями эндокринологической и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями.