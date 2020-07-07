Голубев стал четвертым кандидатом на должность губернатора Ростовской области

Губернатор представил основные итоги своей деятельности за пять лет.
Так, с 2015 года валовый региональный продукт вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей. По доходам населения регион поднялся в рейтинге субъектов РФ до 36 места. Число многодетных семей в регионе также выросло в 1,5 раза, до 42 тысяч, было открыто свыше 200 фельдшерско-акушерских пунктов, 27 амбулаторий и семь поликлиник, создано более 26 тысяч новых мест в детских садах.
По словам Голубева, одновременно с этим в регионе развивается система гражданского контроля. «Например, в формате „Народного рейтинга управляющих компаний“, где уже более 50 тысяч жителей многоквартирных домов смогли высказать свое мнение. Компании, получившие высокую оценку граждан, будем поддерживать, а в отношении тех, чей рейтинг окажется низким, принимать соответствующие меры», — сообщил глава региона.
Он также напомнил об успешном опыте проведения голосования «Народный совет», которое состоялось одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию. Выделенные из бюджета региона 500 миллионов рублей в соответствии с результатами голосования направят на приобретение автомобилей скорой помощи, машин для сельских медиков и оборудования для школьных столовых.
В ходе тайного голосования выдвижение его кандидатуры на должность губернатора Ростовской области от партии «Единая Россия» было поддержано подавляющим большинством голосов.
Ранее политические партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ также выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора в Ростовской области. От «Справедливой России» на выборы пойдет Алексей Лященко, от ЛДПР — Петр Пятибратов, от КПРФ — Евгений Бессонов.