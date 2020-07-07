Голубев стал четвертым кандидатом на должность губернатора Ростовской области

Так, с 2015 года валовый региональный продукт вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей. По доходам населения регион поднялся в рейтинге субъектов РФ до 36 места. Число многодетных семей в регионе также выросло в 1,5 раза, до 42 тысяч, было открыто свыше 200 фельдшерско-акушерских пунктов, 27 амбулаторий и семь поликлиник, создано более 26 тысяч новых мест в детских садах.