Ходить в кино и театры так и не разрешили жителям Ростовской области

Снимать ограничения начали с мая, уже работают парикмахерские, салоны красоты, можно посещать пляжи и бассейны. Но до сих пор под запретом остаются СПА-салоны, аквапарки и аттракционы. Не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.