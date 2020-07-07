Ходить в кино и театры так и не разрешили жителям Ростовской области

Снимать ограничения начали с мая, уже работают парикмахерские, салоны красоты, можно посещать пляжи и бассейны. Но до сих пор под запретом остаются СПА-салоны, аквапарки и аттракционы. Не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.
Что касается театров, то труппам разрешили репетировать без зрителей, но проводить спектакли все еще нельзя. Кроме того, под запретом остается работа кинотеатров.
Кроме того не летают самолеты за рубеж, проводить летний отпуск ростовчанам придется на российских курортах.
Всего с начала пандемии в Ростовской области коронавирусом заболели 10166 человек, выздоровели 6869 заболевших, умерли 141.