Как носить маску в страшную жару: несколько полезных лайфхаков

В России с приходом лета установилась очень жаркая погода, однако масочный режим никто не отменял. Несколько советов о том, как правильно носить маску в этот период.

Многие уже поняли на себе, что в масках тяжелее дышать, особенно в жару. Поэтому в эти периоды желательно каждые полчаса измерять давление. Выбирать стоит воздухопроницаемые маски. Они могут быть сделаны из хлопка или марли. Подойдут также обычные медицинские. Темный цвет выбирать не стоит, так как в такой маске станет только жарче. Есть отличный лайфхак, как носить маску, чтобы не запотевали очки. Можно надевать фиксирующие маску резинки или тесемки не прямо, а скрещенными. Тогда выдыхаемый воздух пойдет не вверх. Также стоит помнить, что маска не дает 100% защиты от коронавируса, но снижает риск заражения.