Карантин ввели в хуторах Ростовской из-за опасного заболевания

Заболевание обнаружили у восьми животных в хозяйстве рядом с хутором Нижнекалинов. Еще двое животных заразились в хуторе Верхнепотапов.
«В результате было подписано распоряжение о введении карантина на этих территориях. Здесь запрещены реализация молока и молочных продуктов, ограничен оборот животных», — сказано в сообщении.
Ранее сняли карантин по бруцеллезу недалеко от поселка Кузнецовского. Основной причиной распространения болезни является незаконное перемещение животных без ветеринарных документов.
Добавим, что бруцеллез — это инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов.