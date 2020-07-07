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Карантин ввели в хуторах Ростовской из-за опасного заболевания

7 июля 2020, 10:13
Фото: uprvetro.donland.ru
В двух населенных пунктах Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота, проинформировало областное управление ветеринарии.

Заболевание обнаружили у восьми животных в хозяйстве рядом с хутором Нижнекалинов. Еще двое животных заразились в хуторе Верхнепотапов.

«В результате было подписано распоряжение о введении карантина на этих территориях. Здесь запрещены реализация молока и молочных продуктов, ограничен оборот животных», — сказано в сообщении.

Ранее сняли карантин по бруцеллезу недалеко от поселка Кузнецовского. Основной причиной распространения болезни является незаконное перемещение животных без ветеринарных документов.

Добавим, что бруцеллез — это инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов.

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