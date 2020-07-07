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Музыкант Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

7 июля 2020, 17:59
Фото: wikimedia.org
Во вторник, 7 июля, в Москве состоялся съезд Партии роста, на котором было решено сделать музыканта Сергея Шнурова одним из сопредседателей политической организации.

По словам председателя партии Бориса Титова, на сегодняшний день главная задача – подготовиться к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Об этом пишет rbc.ru.

На съезде были избраны 10 сопредседателей, среди которых руководитель партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, музыкант Николай Фоменко, тележурналист Александр Любимов, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, экономист Евгений Коган и другие.

Ранее стало известно, что администрация президента собирается к предстоящим выборам создать партийные проекты, которые отличаются умеренно-правой или либеральной направленностью. В качестве лидеров таких политических объединений Кремль рассматривал журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова.

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