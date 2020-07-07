Наркодилер покалечил топором двух полицейских при задержании в Ростовской области

Полицейские пришли в дом новочеркассца с обыском по делу о незаконном обороте наркотиков. Хозяин дома, осознавая, что сотрудники полиции находятся при исполнении своих должностных обязанностей, напал на них с топором. Он ударил стражей правопорядка обухом топора и кулаком в лицо.