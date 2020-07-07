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Наркодилер покалечил топором двух полицейских при задержании в Ростовской области

7 июля 2020, 11:51
Фото: uihere.com
В Новочеркасске 31-летний местный житель напал с топором на полицейских и нанес им телесные повреждения, передает региональный СКР.

Полицейские пришли в дом новочеркассца с обыском по делу о незаконном обороте наркотиков. Хозяин дома, осознавая, что сотрудники полиции находятся при исполнении своих должностных обязанностей, напал на них с топором. Он ударил стражей правопорядка обухом топора и кулаком в лицо.

Полицейским удалось скрутить подозреваемого.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции получили телесные повреждения.

#Желтые новости
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