Несколько советов, как спасти помидоры в изнуряющую жару в Ростовской области

К числу таких неженок относятся томаты, которые нуждаются в защите от жаркого солнца. Несколько нехитрых советов помогут сохранить урожай помидоров.
В первую очередь, нужно увеличить полив до двух раз в день, утром и вечером. Лить воду необходимо на землю возле растения, чтобы не вымыть почву и не обнажить корни.
В жару сильнее страдают цветущие томаты, из-за плохого опыления завязи попросту не образуются. Для того, чтобы урожай все же завязался, можно по утрам опылять соцветия вручную при помощи кисточки или просто встряхивая цветущую ветку. Делать это следует утром.
Хорошо спасает от жары затенение при помощи маскировочной сетки или любого другого подходящего материала. Ткань натягивают на колья над помидорами на некотором возвышении.
Хорошо помогает в жару обрезка нижних листьев для улучшения вентиляции и мульчирование почвы. Мульча позволяет сохранять необходимую влажность, растение само регулирует температурный режим. Кроме того, под мульчей практически не растут сорняки.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете собрать урожай томатов даже в изнуряющую жару.